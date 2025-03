Naturkundliche Stocherkahnfahrt

Was gibt es im Neckar und an seinen Ufern Besonderes zu entdecken? Vom Stocherkahn aus macht eine geografisch-ökologische Exkursion doppelt Spaß. Auf dem „Naturkundekahn” erfahren Sie Kenntnisreiches zu den Themen Wasser, Fisch- und Vogelwelt. Die informative und kurzweilige Stocherkahnfahrt rund um die Neckarinsel richtet sich an alle, die sich für unsere Natur an unserem Fluss interessieren.

Tübinger Themenführungen sind öffentliche Stadtrundgänge, die sonst nur privaten Gruppen nach vorheriger Buchung vorbehalten sind.

Anmeldung erforderlich!

Treffpunkt wird bei Anmeldung mitgeteilt.