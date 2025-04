Gemüse und Obst der Saison, Käse, Wurst, Marmeladen, Öle ... und alles direkt vom Erzeuger aus Ihrem Naturpark Neckartal-Odenwald.

Aus allen Teilen des Naturparks kommen Erzeuger mit ihren regional typischen Produkten nach Elztal – Produkte mit der Auszeichnung „Made in Naturpark Neckartal-Odenwald“! Sie bieten regionale Köstlichkeiten und handwerklich gefertigte Produkte an, die in unserer Heimat wachsen und vor Ort veredelt werden.