Naturparkmarkt in Güglingen

Beim Güglinger Naturparkmarkt präsentieren sich traditionell alle zwei Jahre viele Direktvermarkter auf dem Marktplatz.

Der Güglinger Naturparkmarkt findet alle zwei Jahre von 11 - 18 Uhr auf dem Marktplatz statt und bietet rund 35 Direktvermarktern die Möglichkeit, ihre regionalen Produkte anzubieten. Ergänzt wird das Marktgeschehen durch Kunsthandwerk, Live-Musik und ein vielfältiges Kinderprogramm. Kulinarische Spezialitäten, Wein aus der Region und ein verkaufsoffener Sonntag machen den Markt zu einem besonderen Erlebnis.