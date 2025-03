Am Mittwoch, 16. April 2025, ab 19.00 Uhr treffen wir uns zum ersten Mal zum Naturschutztreff/-Stammtisch in der Kulturscheune in Mössingen. Zu diesem zukünftigen Stammtisch sind alle Naturinteressierte eingeladen.

Wir freuen uns auf das gemütliche Zusammensein, interessante Gespräche, Essen und Trinken.