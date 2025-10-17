Naturschutz und Biodiversität bei der Waldbewirtschaftung.

Führung: Jürgen Sistermans-Wehmeyer und Felix Schrell

Entdecken Sie mit Förster Jürgen Sistermans-Wehmeyer die faszinierende Welt des Waldes. Erfahren Sie aus erster Hand die Hintergründe und Zielsetzungen der aktuellen forstlichen Vorgehensweisen. Bei der Waldführung lassen wir uns von der Fragestellung leiten: Wie wird der Waldnaturschutz in den forstlichen Alltag integriert? Wo gibt es Potenziale und was sind begrenzende Faktoren?

Treffpunkt: Parkplatz am Charlottenhof, zwischen Uhingen und Sparwiesen