Naturschutztag „Tag der Artenvielfalt“ -Artenvielfalt – jede/r kann etwas dafür tun - Wir sind ...

In einer Heil-Kräuter-Garten-Führung stellt Frau Maia Pfrombeck seltene Pflanzen, z. T. vom Aussterben bedroht, vor und weist auf die Wichtigkeit bestimmter Pflanzen hin und erklärt, wie einfach ein Trockenbeet gemacht werden kann.

Im zweiten Teil der Veranstaltung legen die TN, nach einer theoretischen Einführung, selbst einen Blühstreifen mit heimischen Pflanzen an. „Lernen durch eigenes Tun“ ist dabei unsere Devise, denn auch auf kleinsten Raum, z. B. in Töpfen und Balkonkästen ist.

Weitere Infos auch www.hkg-riegehof.de