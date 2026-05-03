Naturschutztag „Tag der Artenvielfalt“ -Artenvielfalt – jede/r kann etwas dafür tun - Wir sind ...

bis

Heil-Kräuter-Garten Riegenhof 74535 Mainhardt

In einer Heil-Kräuter-Garten-Führung stellt Frau Maia Pfrombeck seltene Pflanzen, z. T. vom Aussterben bedroht, vor und weist auf die Wichtigkeit bestimmter Pflanzen hin und erklärt, wie einfach ein Trockenbeet gemacht werden kann.

Im zweiten Teil der Veranstaltung legen die TN, nach einer theoretischen Einführung, selbst einen Blühstreifen mit heimischen Pflanzen an. „Lernen durch eigenes Tun“ ist dabei unsere Devise, denn auch auf kleinsten Raum, z. B. in Töpfen und Balkonkästen ist.

Weitere Infos auch www.hkg-riegehof.de

Info

Heil-Kräuter-Garten Riegenhof 74535 Mainhardt
Freizeit & Erholung
bis
Google Kalender - Naturschutztag „Tag der Artenvielfalt“ -Artenvielfalt – jede/r kann etwas dafür tun - Wir sind ... - 2026-06-14 10:00:00 Google Yahoo Kalender - Naturschutztag „Tag der Artenvielfalt“ -Artenvielfalt – jede/r kann etwas dafür tun - Wir sind ... - 2026-06-14 10:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Naturschutztag „Tag der Artenvielfalt“ -Artenvielfalt – jede/r kann etwas dafür tun - Wir sind ... - 2026-06-14 10:00:00 Outlook iCalendar - Naturschutztag „Tag der Artenvielfalt“ -Artenvielfalt – jede/r kann etwas dafür tun - Wir sind ... - 2026-06-14 10:00:00 ical

Tags