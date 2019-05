NaturVision Filmfestival 2019

NaturVision ist ein einzigartiges Filmfestival für Natur, Wildlife und Umwelt – und es ist noch viel mehr:

NaturVision ist ein einzigartiges Filmfestival für Natur, Wildlife und Umwelt – und es ist noch viel mehr: NaturVision ist Inspiration! Mit unvergesslichen Filmen, kritischen Informationen und konkreten Projekten schafft es das Filmfestival, die Menschen zu begeistern und gute Ideen zu verbreiten. Der internationale Filmwettbewerb ist das Herzstück – jährlich sind die neuesten Natur,- Tier- und Umweltfilme zu sehen und werden mit renommierten und teils hochdotierten Preisen ausgezeichnet, unter anderem der Deutsche Wildlife Filmpreis, der Deutsche Filmpreis Biodiversität und der Deutsch Nachhaltigkeitsfilmpreis. NaturVision bringt die Schönheit von Natur und Nachhaltigkeit auf die große Leinwand und erreicht die Menschen mit beeindruckenden Bildern und hoffnungsvollen Lösungsansätzen. NaturVision steht für hohe Filmkunst, Umweltbildung und Zukunft. In 2019 beschäftigen wir uns im Programmteil "Landschaften der Zukunft" mit der Frage nach zukünftigen Wohnformen und nachhaltigem Bauen. Bei "Sport in der Natur" sind Filme zu sehen, die Lust auf Bewegung an der frischen Luft machen.