NaturVision-GartenFlimmern zeigt

Geheimnisvoller Garten - Frühlingserwachen

Europas renommiertes Natur- und Umweltfilmfestival mit Sitz in Ludwigsburg – lässt mit der Filmreihe NaturVision-GartenFlimmern die Zuschauer in die Geheimnisse heimischer Gärten eintauchen und stellt leidenschaftliche Gärtner*innen vor.

So begeistert Filmemacher Jan Haft in Geheimnisvoller Garten – Frühlingserwachen die Zuschauer mit der Kraft außergewöhnlicher Bilder. Er zeigt die verschwenderische Vielfalt unserer Gartenwelten macht deutlich, wie oft Schönheit und Nutzen in unseren Gärten zwei Seiten derselben Medaille sind.

(Deutschland, 2014 – 44 min)