Naturwissenschaftliche Phänomene auf der Weibertreu

Erlebnisführung, bei der Gästeführer Andreas Bonnaire an verschiedenen Stationen rund um die Burg naturwissenschaftliche Phänomene erläutert. Eine spannende Erfahrung für Jung und Alt - und für Schulklassen.

Chemisch/physikalische Vorgänge vollziehen sich meist unbemerkt direkt „vor unseren Augen“. Ständig finden Stoffumwandlungen (chemische Prozesse) und Energieumwandlungen (physikalische Prozesse) statt. Auf einem geführten Spaziergang schauen wir an verschieden Stationen genauer hin und heben manche dieser Prozesse aus der Verborgenheit in unseren Blickwinkel. Beispielsweise kann ein Treppengeländer zum interessanten akustischen Objekt werden. Die Feuerstelle liefert wie in früheren Zeiten Rohstoffe für Haushalt und Handwerk.Treffpunkt Burgruine Weibertreu, Eingangsbereich.