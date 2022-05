„Lemberg ist der bevorzugte Ort imaginärer Reisen, aber wer sich wirklich dorthin bewegt, gelangt in die Gegenwart.“

Karl Schlögel schrieb diesen Satz 1988; heute ist Lwiw fragiler Schutzraum geworden für Zehntausende geflüchteter Ukrainer:innen. „In den vergangenen 30 Jahren haben wir zum ersten Mal in unserer Geschichte die Voraussetzungen dafür geschaffen, uns so zu entfalten, wie wir es für richtig hielten. Das ging natürlich in vielerlei Hinsicht schief, aber wir hatten das Gefühl, das sind unsere Experimente“, so Jurko Prochasko. Geboren in Stanislau/Iwano-Frankiwsk, lebt er seit langem in Lwiw/Lemberg. Er ist im Ukrainischen ebenso zu Hause wie im Deutschen und Polnischen und übersetzt Autoren wie Joseph Roth, Robert Musil und Franz Kafka ins Ukrainische. Hauptberuflich ist der ausgebildete Psychoanalytiker und ausgezeichnete Essayist am Institut für Literaturforschung an der Ukrainischen Akademie der Wissenschaft tätig. 2008 erhielt er Friedrich-Gundolf-Preis der Akademie für deutsche Sprache und Dichtung für die Vermittlung deutscher Kultur im Ausland.

In Zusammenarbeit mit dem Haus der Heimat des Landes Baden-Württemberg

Gespräch

Lothar Müller (Moderation)

Eintritt (Euro): Saalticket 12,- /10,- /6,- oder Livestreamticket 6,-

Zum Livestream bitte hier entlang:

Hier müssen Sie Ihren vierstelligen Zugangscode eingeben, den Sie von ReserviX per PDF erhalten haben. Dieser ist mit Veranstaltungsbeginn 72 Stunden gültig. Der Stream startet stets ca. 15 Minuten vor Veranstaltungsbeginn.