Thomas Bernhard. Eine kulinarische Spurensuche

Ob an Brandteigkrapfen gewürgt wird oder es um den Fettgehalt der Frittatensuppe geht, Thomas Bernhard ließ in fast allen seinen Werken die Menschen ausgiebig speisen und offenbarte dabei zerfleischende Zustände. Er selbst war ein regelmäßiger Besucher von Wirtshäusern und den Wiener Kaffeehäusern. Wie inspirierend es ist, sich Bernhards Werk über den Esstisch hinweg anzunähern, zeigt Harald Schmidt in der Herausgabe des Buches „In der Frittatensuppe feiert die Provinz ihre Triumphe. Thomas Bernhard. Eine kulinarische Spurensuche“. Auf einem Roadtrip quer durch Bernhards Lieblingsgasthäuser und zusammen mit vielen hochkarätigen Wegbegleiter:innen hat er sich auf dessen kulinarische Spuren begeben. Harald Schmidt wuchs in Nürtingen auf. Bekannt wurde der Schauspieler, Kabarettist, Kolumnist, Entertainer, Autor und Fernsehmoderator vor allem durch seine Late-Night-Shows.

Lesung und Gespräch

Denis Scheck (Moderation)

