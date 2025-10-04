NCMF: Abschlusskonzert - The Shape of Time

Zeit ist nicht nur Takt. Zeit ist Haltung. Bewegung. Klang.

In The Shape of Time widmen sich die Hanke Brothers den Ausgangsfragen: Wie formt sich Musik im Raum der Zeit? Und wie spiegelt sich Zeit in musikalischen Gesten, Formen und Entwicklungen wider?

Zwischen barocker Struktur und freier Improvisation, zwischen Zitat und Neuschöpfung, zwischen Vergänglichkeit und Wiederholung entfaltet sich ein Konzertabend, der den Begriff Zeit sinnlich erlebbar macht. Corellis „La Follia“ formt sich zum offenen System der Verrücktheit. Chopin atmet in Tangoschritten. Mozart verdichtet sich zum augenzwinkernden Porträt in sieben Minuten. Sören Siegs „Kampala Circus“ bringt rhythmische Leichtigkeit ins Spiel, während Aleksey Igudesmans Komposition „Europa“ kulturelle Vielfalt, musikalische Geschichte und feinen Humor zu einem vielschichtigen Klangmosaik verbindet.