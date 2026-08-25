NDR Bigband + Omar Sosa

Ein musikalisches Fest, das Kontinente, Genres und Klangwelten vereint: mit »Raices unidas« (vereinte Wurzeln) kollaborieren der kubanische Pianist Omar Sosa und die NDR Bigband bereits zum dritten Mal.

Omar Sosa erforscht bereits seit Langem und geprägt von der afrokubanischen Santería-Religion die musikalischen Traditionen in Lateinamerika, den USA und Afrika. Die Erkenntnis, dass große Teile der mittel- und südamerikanischen Musik ihre Ursprünge in Afrika haben, wird dabei auch in seinen Kompositionen hör- und erlebbar. 1946 wurde die NDR Bigband als Tanzorchester in Hamburg gegründet. 60 Jahre später machen sich die 17 Musikerinnen und Musiker (ohne auch nur einen NPC!) nun zum ersten Mal – nach Tourneen durch Europa, Nord- und Südamerika und Asien – auf den Weg nach Weikersheim. Und tauschen damit ihr musikalisches Wohnzimmer Elbphilharmonie zumindest für einen Abend gegen die TauberPhilharmonie. Hereinspaziert in unser Haus für alle: feiern Sie mit uns diese kulturelle Verbundenheit, Lebensfreude und den Jazz-Auftakt der Spielzeit 2026/27!

Omar Sosa Komposition + Klavier

Jaques Morelenbaum Arrangement

Steffen Schorn Leitung

Dieses Konzert wird unterstützt von bdtronic

Weil Jugend unser Thema 26/27 ist, haben sich auch ein paar Jugendwörter in die Programmtexte geschlichen. Voller Absicht. No cap.