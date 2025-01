neànder ist eine Instrumental-Rock-Band, inspiriert von Genres wie Doom, Post Rock, Punk, Classic Rock und Black Metal. Die Band wurde 2017 in Berlin von Jan Korbach, Sebastian Grimberg, Michael Zolkiewicz und Patrick Zahn gegründet, die zuvor in Bands wie Ånd, Patsy O'Hara, Earth Ship und der Live-Band von Rapper Cas- per aktiv waren. Die Band hat unzählige Shows in ganz Europa gespielt, darunter Auftritte mit YOB, Russian Circles, Bongripper, Mantar, Pelican, Inter Arma & Big Business. Alle bisherigen Veröffentlichungen wurden von Jan Oberg (Earth Ship) aufgenommen, von Magnus Lindberg (Cult of Luna) mas- teriert und auf Through Love Records veröffentlicht.