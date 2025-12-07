Ne Prise Zimt

Erleben Sie einen Abend voller musikalischer Leckerbissen, in dem Pe Werner mit Charme und Witz die Herausforderungen der Weihnachtszeit thematisiert.

Von den Geschenken in letzter Minute und der Schneeschipp-Pflicht über die Gänsefüllungen bis hin zu den Tannenbäumen, die zwischen Lamettazwang und Brandschutzversicherung balancieren. Genießen Sie ein Konzert, das nicht nur zum Schmunzeln anregt, sondern auch die Vorfreude auf das Fest umso größer werden lässt.