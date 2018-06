Iris Müller liest aus ihrem 2. Roman "Todesklänge", anschl. Möglichkeit zu Gespräch und Buchsignierung.

Nach den erfolgreichen Lesungen im vergangenen Jahr stellt Iris Müller nun ihren 2. Roman vor.Ein lauer Spätersommerabend mit spannender Krimiunterhaltung aus Salerno, dazu kulinarische Genüsse aus Italien. Dies alles ist bei der Krimilesung am Freitag, den 20. Juli geboten!Die Buchautorin Iris Müller, aufgewachsen in Bad Wimpfen, nimmt Sie auf der Lesung aus ihrem Roman „Todesklänge“ mit auf eine kriminalistische Reise an die Amalfiküste. „Todesklänge“ (erschienen im Goldmann Verlag) ist der zweite Fall einer spannenden Krimireihe, in dem Hauptkommissarin Patrizia Vesper vor ein blutiges Rätsel gestellt wird. Im Anschluss an die Lesung ist die sympathische Autorin gerne für eine Gesprächsrunde sowie für die Buchsignierung bereit.Für das leibliche Wohl sorgen dann Paola und Guiseppe Medina vom Limoncello. Guiseppe stammt selbst sozusagen aus der direkten Nachbarschaft der Buchautorin Iris Müller, die seit 2005 in Salerno lebt. Speziell für den Neapolitanischen Abend stellt er eine Speisekarte mit Spezialitäten aus der Region zusammen.Wir laden Sie herzlich zur Krimilesung ein! Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung für die Reservierung der begrenzt zur Verfügung stehenden Plätze ist erforderlich. Ihre Anmeldungen nehmen wir gerne unter 07063/990635 oder per Mail n.helmecke@seniorendienste-badwimpfen.de entgegen. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!Neapolitanischer Abend mit Krimilesung, Freitag, 20.07.18 um 19 Uhr im Limoncello, Fleckensteinstraße 12, Bad Wimpfen