Wie kann sich unsere Gesellschaft angesichts der aktuellen gesellschaftlichen, ökonomischen und kulturellen Herausforderungen weiterentwickeln?

„Near and Elsewhere“ stellt sich eine andere Welt vor.

Zu Gast: Regisseure Sue-Alice Okukubo und Eduard Zorzezoni !

DE 2018 | 84 min | Dokumentarfilm | FSK k.A.

Lassen sich in einer Gesellschaft, in der Wachstum an erster Stelle steht, überhaupt noch Utopien und Zukunftsvisionen ausmachen? Kulturell, ökonomisch und gesellschaftlich stellen sich dem Menschen tagtäglich Herausforderungen, die solche Hoffnungen einer besseren Zukunft leicht im Keim ersticken könnten. Trotzdem haben Sue-Alice Okukubo und Eduard Zorzenoni in ihrer Dokumentation „Near and Elsewhere“ drei Menschen ins Visir genommen, die mit ihrem eingeschlagenen Lebensweg an einem ungewöhnlichen Ort gelandet sind. Außerdem werden Nobelpreisträger, Ausnahmesportler, Zukunftsforscher und Kulturwissenschaftler zu ihren Ansichten befragt.

Gerade jetzt, in Zeiten einer unsicheren gesellschaftlichen Zukunft, stellt sich „Near and Elsewhere“ eine andere Welt vor. Renommierte ExpertInnen und die alter Egos der Regisseure erschaffen einen utopischen Zukunftsort zwischen Fiktion und Realität, voller inspirierender, kritischer und auch provokanter Visionen.

Die weißrussische Literatur Nobelpreisträgerin Svetlana Alexijewich, der deutsche Kulturwissenschaftler Joseph Vogl, ?die italienische Soziologin Elena Esposito, der US-weißrussischsche Medienkritiker Evgeny Morozov, die deutsche Marsforscherin Christiane Heinicke, der deutsche Zukunftsforscher Matthias Horx, die österreichische Ausnahmesportlerin Andrea Mayr und die alter Egos der Regisseure erschaffen einen utopischen Zukunftsort zwischen Fiktion und Realität, voller inspirierender, kritischer und auch provokanter Visionen.