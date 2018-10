Neat Mentals und The Maladro!ts machen ne kleine Tour zusammen und schauen natürlich auch im beschten Laden Heilbronns vorbei um hier mal ordentlich auf die Kacke zu hauen. Da gibts dann zwei mal geballte Ladung 77-Punk mit ordentlich Powerpop Kante. Perfekt um sich bei wildem Gezappel die Halloween-Schminke aus dem Gesicht zu schwitzen. Be there Punks!