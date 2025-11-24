"Nebenan" - ein packendes Theaterstück

Kulturring Neckartenzlingen Planstraße 2, 72654 Neckartenzlingen

„Nebenan" - ein packendes Theaterstück, das die unsichtbaren Mauern zwischen Menschen aufbricht. 

In dieser fesselnden Inszenierung geht es um Nachbarn, die plötzlich in die Lebenswelt des anderen eintauchen und dabei Überraschendes entdecken. Was passiert, wenn private Grenzen verschwimmen und Geheimnisse ans Licht kommen? Mit scharfem Humor und intensiven Momenten entführt „Nebenan" Sie in die komplexe Welt der Nähe und des Fremdseins. Ein Abend voller Spannung, Emotionen und unerwarteter Wendungen!

