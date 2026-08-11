Nebl & Nebl - hinter diesem Namen verbergen sich die Brüder Andreas und Frank Nebl aus Baden-Württemberg.

Frank ist Soloklarinettist am Badischen Staatstheater in Karlsruhe und Andreas Dozent für Akkordeon und Kammermusik am Hohner-Konservatorium in Trossingen. Andreas Nebl gilt in der Fachwelt als einer der bekanntesten und vielseitigsten Akkordeonisten im deutschsprachigen Raum, ist Mitglied der Fachjury des Coupe Mondiale, des bedeutendsten Akkordeon-Wettbewerbs der Welt, und hat sich damit international einen Namen gemacht.