Nebl & Nebl

Städtische Musikschule, Schwörhaus Erika-Künzel-Platz 1, 73525 Schwäbisch Gmünd

Nebl & Nebl - hinter diesem Namen verbergen sich die Brüder Andreas und Frank Nebl aus Baden-Württemberg. 

Frank ist Soloklarinettist am Badischen Staatstheater in Karlsruhe und Andreas Dozent für Akkordeon und Kammermusik am Hohner-Konservatorium in Trossingen. Andreas Nebl gilt in der Fachwelt als einer der bekanntesten und vielseitigsten Akkordeonisten im deutschsprachigen Raum, ist Mitglied der Fachjury des Coupe Mondiale, des bedeutendsten Akkordeon-Wettbewerbs der Welt, und hat sich damit international einen Namen gemacht.

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Städtische Musikschule, Schwörhaus Erika-Künzel-Platz 1, 73525 Schwäbisch Gmünd
Konzerte & Live-Musik

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