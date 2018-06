Nebula + Five Horse Johnson (USA)

NEBULA are a psychedelic/stoner rock band from Whittier, California.The group was a key player in the late 90s stoner rock scene, releasing five studioalbums among a host of other releases.

Nebula was formed by guitarist Eddie Glass and drummer Ruben Romano upon departingFu Manchu in 1997. Mark Abshire soon joined as the band’s original bassist.Abshire remained with the band until the recording of Atomic Ritual (2003) which wasproduced by Chris Goss of Kyuss fame.Dennis Wilson & Simon Moon (Eddie Glass) stepped in as bassists until a more permanentreplacement was found in Tom Davies.Atomic Ritual was released to warm critical praise, with AMG calling Nebula a „hardworkingpower trio that sounds like it has been hangingout in the garage since 1973, blissfully unaware of the changing world outside.Which is definitely to its benefit“. Rob Oswald replaced founding member Ruben Romanoon drums in 2007.In August 2009, Adam Kriney, formerly of La Otracina, was recruited to replace departingdrummer Oswald, though he too announced his departure in January 2010 and wasreplaced by Jimmy Sweet.In early 2010, Nebula announced that it was going on an indefinite hiatus.On 15 September 2017 the band announced they were reuniting with a new studio albumin 2018 along with a tour of Europe includingAzkena Rock Festival in Spain, Hell Fest in France, Desert Rock Festival in London andBerlin, Sonic Blast in Portugal, Lake on FireFestival in Austria and Krach am Bach in Germany. More will be announced shortly . . .

Lineup on the upcoming shows in 2018 will be:

Eddie Glass vox/guitarTom Davies vox/bassMichael Amster drums

FIVE HORSE JOHNSON1995 in Toledo, Ohio gegründet, sind FIVE HORSE JOHNSON nach mittlerweile etwa 800 Konzerten und vier Alben zu einer der meistverehrten amerikanischen Underground-Bands geworden. Ähnlich Monster Magnet oder Nashville Pussy wurzeln ihre tonnenschweren Riffs im Garage-Blues, lassen aber immer wieder ihre Ursprünge sowohl im Punk- als auch im Acid-Rock erkennen.

Heftig und kompromisslos, hart und kompakt schlägt das Quartett den Bogen von ZZ Top über Black Sabbath, Mountain und Canned Heat zu Captain Beefheart und R.L. Burnside. Und das in der Moderne. VVK

Vorverkauf (VVK) zzgl. Geb. an jeder CTS(eventim)-Vorverkaufsstelle in Deutschland oder beim Eventbüro Stuttgart (im Wittwer, 1. Stock / Schloßplatz).

Versand per Post ebenso über www.eventbuero.com

Hardtickets bei Ratzer Records, Saturn, Flaming Star und Bonnie & Clyde in Stuttgart!

Einlass 20 Uhr