NEBULA pres. FADERS

Macht euch bereit für eine Nacht voller psychedelischer Energie, treibender Basslines und hypnotischer Sounds. Am 11. Dezember bringt NEBULA FADERS ins Proton The Club nach Stuttgart und lädt euch zu einer Reise durch die Welt des Psytrance ein.

Als Support stehen TOPHOO, OMIKRON und IONIC am Start und bringen ihre individuellen Sounds auf den Dancefloor. Von druckvollem FullOn bis hin zu groovigem Progressive Psytrance erwartet euch eine Nacht für alle, die elektronische Musik und psychedelische Klangwelten lieben.

Auch abseits der Musik erwartet euch das volle NEBULA-Erlebnis: psychedelische Dekoration von U-Helica, Chai Tea, Bodypainting, immersive Visuals & Laser sowie ein kraftvolles Surround Sound System sorgen für die passende Atmosphäre.

Ihr sucht eine Goa Party in Stuttgart, wolltet schon immer mal ein Psytrance-Event erleben oder gemeinsam zu FullOn und Progressive Psytrance feiern? Dann kommt vorbei und werdet Teil unserer Reise.