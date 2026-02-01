Neckar-Alb Regenerativ - Bauen & Leben

bis

Volksbankmesse Balingen Auf Stetten 4, 72336 Balingen

Die Messe neckar-alb-regenerativ Balingen ist im Zollernalbkreis die größte Fachthemenmesse für Sanieren, Heizen, Bauen und Energiesparen und E-Mobilität.

Zahlreiche Aussteller präsentieren sich auf der neckar-alb-regenerativ Messe Balingen und stellen ihre aktuellen Produkte und Dienstleistungen für Renovierer, Sanierer und Energiesparinteressierte vor. Das Angebotsspektrum der Messe umfasst dabei die Themen  E-Mobilität, Einrichten, energetische Sanierung, Energie- & Heizsysteme, Energie-Lösungen, Finanzen & Absicherung, Garten & Außenanlagen, Hausbau & Fertighaus, mechanischer 6 elektronischer Einbruchschutz, Modernisierung, ökologisches Bauen und Wohnen im Alter.

Zahlreiche Podiumsgespräche und ein Rahmenprogramm rund um Themen wie Umweltbildung und Klimaschutz, bieten dem Besucher:innen der Energiemesse neckar-alb-regenerativ Balingen gezielte Beratung und konzentrierte Fachinformation.

Info

Volksbankmesse Balingen Auf Stetten 4, 72336 Balingen
bis
bis
