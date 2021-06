Kammerkonzert der Karlsruher Künstlerfamilie Uhde

Am Sonntag, dem 11.07.2021, jeweils um 17 Uhr und 19 Uhr präsentiert die Familie Uhde im Wasserschloss Bad Rappenau ein musikalisches Programm für Violine, Violoncello und Klavier. Zu hören sind Katharina Uhde (Violine), Professorin für Violine an der Valparaiso University (USA); Sanja Uhde (Violoncello), Konzertcellistin, und Michael Uhde (Klavier), Professor für Klavier und Kammermusik an der Musikhochschule Karlsruhe.

Die Werke des Abends umfassen Komponisten der Klassik und der Romantik. Im Mittelpunkt steht das "Gassenhauer" Trio von Beethoven (1797), sowie das berühmte Andante con moto aus dem Klaviertrio in Es-Dur von Franz Schubert (1828). Umrahmt werden diese Klassiker von kleineren Werken, darunter sechs Variationen in G-moll KV 360 von Mozart und zwei Romanzen des Geigers und Komponisten Joseph Joachim (1831-1907).

Prof. Michael Uhde und Prof. Katharina Uhde führen mit kurzen Moderationen durch das Programm.

Karten für das Konzert mit der Künstlerfamilie Uhde am Sonntag, dem 11.07.2021 jeweils um 17 Uhr und 19 Uhr im Dachgeschoss des Wasserschlosses Bad Rappenau, Hinter dem Schloss 1, kosten 16 Euro an der Abendkasse.

Eintrittskarten können Sie unter Angabe Ihres Namens und Ihrer Adresse im Kulturamt bei Frau Böhm/Frau Benz unter 07264 922 161, Email: kulturamt@badrappenau.de reservieren.

Bitte beachten Sie vor Ort die Hygienerichtlinien und tragen Sie eine FFP2 oder OP-Maske beim Besuch der Veranstaltung. Bitte bringen Sie zur Veranstaltung einen Impfnachweis, einen Nachweis, dass Sie genesen sind oder eine aktuelle Schnelltestbescheinigung mit. Dankeschön.