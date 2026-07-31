Konzert im Rahmen des Neckarmusikfestivals - Klavierabend mit Sofia Proietti

Ein Abend der leisen Farben, der inneren Bilder und der stilvollen Virtuosität erwartet die Besucherinnen und Besucher am Donnerstag, 17. September 2026 um 19.30 Uhr im Wasserschloss Bad Rappenau.

Die Pianistin Sofia Proietti spannt am Klavier einen Bogen von Beethoven über Chopin, Skrjabin und Brahms bis zu den neo‑impressionistischen Klangwelten des Komponisten Martin Münch. Das Konzert im Rahmen des Neckarmusikfestivals wird organisiert von Piano International e.V. in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt Bad Rappenau und dem Istituto Italiano di Cultura Stuttgart.

Sofia Proietti, begann ihren Klavierunterricht bei Simona Granelli. Schon früh machte sie mit zahlreichen Auszeichnungen bei nationalen und internationalen Wettbewerben auf sich aufmerksam und konzertierte seither in verschiedenen Städten Italiens sowie im Ausland. Ihre Ausbildung vertiefte sie in Meisterkursen bei renommierten Pianistinnen und Pianisten, darunter Aquiles Delle Vigne, Kostantin Bogino, Jerome Rose, Andrea Lucchesini u.a. Parallel dazu trat sie als Solistin und in Kammermusikbesetzungen auf, unter anderem bei der Eröffnung der 32. Heidelberger Klavierwoche. 2014-21 studierte sie am Istituto Superiore di Studi Musicali „G. Briccialdi“ in Terni, 2021 Abschluss mit Bestnoten, danach Masterstudium an der Sapienza-Universität in Rom.

Der Abend verbindet romantische und spätromantische Meisterwerke mit den poetischen, farbigen Klangbildern des Neo‑Impressionisten Martin Münch. Alle Werke kreisen um Innigkeit, Fantasie und emotionale Nuancen: von Beethovens introspektiver Spätsonate über Chopins Nachtstück und Skrjabins suggestive Préludes bis hin zu Brahms’ leidenschaftlicher Rhapsodie. Münchs Märchen, Arabesken und Valses sentimentales greifen diese Tradition auf und verwandeln sie in moderne Klangarabesken voller schimmernder Harmonien und feiner rhythmischer Gesten.