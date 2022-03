Neckar Musikfestival 2022

Das Duo Feudi-Miramonti gibt am Samstag, den 30.04.2022, um 19:30 Uhr ein Klarinettenkonzert im Wasserschloss Bad Rappenau mit Werken von Baermann, Schumann und Münch.

Die zwei Italienerinnen Flavia Feudi (Klarinette) und Maddalena Miramonti (Klavier) haben sich während ihres Studiums am Mozarteum Salzburg kennengelernt. Schon von Anfang an haben sie sich musikalisch und menschlich so gut verstanden, dass sie ihre Zusammenarbeit begannen.

Wichtige musikalische Impulse erhielt das Duo durch Alois Brandhofer und Kostantin Bogino.

Das Duo zeichnet sich aus durch Hingabe und ausdrucksvolle Energie. In ihrem Spiel manifestieren die beiden Musikerinnen ihre eigenen Persönlichkeiten, die gleichzeitig in eine musikalische Einheit münden.

Das Duo widmet sich der klassischen, romantischen und zeitgenössischen Literatur, mit großem Interesse und Begeisterung an neuen Kompositionen für diese Besetzung.

Infos unter: www.neckarmusikfestival.de