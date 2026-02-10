Neckar Stoner Chapter I: Temptress (USA), Yeast Machine, Warden

Temptress (USA), Yeast Machine, Warden.

Temptress:

Temptress ist ein Trio erfahrener Tourmusiker, das mit seinem Mix aus klassischem Metal, Alternative und Post-Rock sowie fesselnden Live-Auftritten durch die Musikszene fegt. Die Band besteht aus Andi Cuba an Schlagzeug/Gesang, Kelsey Wilson an Gitarre/Gesang und Christian Wright am Bass/Gesang. Alle Mitglieder fanden 2019 in Dallas, Texas, zusammen und gründeten das heutige „Temptress“. Kurz nach der Formation eröffneten sie bereits Shows für große Touracts in Dallas und bahnten sich zugleich ihren eigenen Weg auf Tourneen durchs ganze Land. Ihr Debütalbum „See“ erschien 2023 bei Metal Assault Records aus Los Angeles.

Yeast Machine:

Ruhe. Spannung. Sensation.

REM-Schlaf auf Koffein. Wegträumen, dann Augen aufreißen. Geboren im 90s Grunge, aufgewachsen im Heavy Stoner und Fuzz, bahnt sich Yeast Machine ihren Weg, den es noch nicht gibt. Organisch, roh, drop-fanatisch und für die, die schon immer Hefe beim Aufgehen zuhören wollten. Mit Vocals, durch die der Geist von Jim Morrison hallt und Gitarren, die von allen Seiten zu erschlagen drohen. Nach zwei in Eigenregie veröffentlichten Ps kommt nun das Debütalbum Sleaze über Tonzonen Records.

Bei ihrer ersten Platte legen Yeast Machine Wert auf Rohheit ohne Clicktrack. Live aufgenommen in den Stuttgarter Milberg Studios erlaubt sich das Album mal Tempo-Anstieg, mal Sleaziness. Inhaltlich zwischen Melancholie, Vergänglichkeit und Wahnsinn.

Warden:

Vier Personen in Gefängnisanzügen spielen langsame Musik.