Neckar, Wein & steile Lagen - Eine Weinige Schifffahrt auf dem Neckar

Kommen Sie mit auf eine weinige Schiffahrt mit dem Neckarbummler! Schippern Sie über den Neckar entlang unserer imposanten Steillagen und genießen Sie an Deck erlesene Weine der Weingärtner von Stromberg & Zabergäu und der Felsengartenkellerei Besigheim. Snacks können auf dem Schiff erworben werden oder Sie bringen sich das mit, was Sie zu einem guten Glas Wein vespern wollen. So wird diese Schiffahrt zu Ihrem ganz besonderen Picknick. Preis p. P. 35,- Euro/ Kinder (12 - 15 Jahre) 17,50,- Euro. Im Preis enthalten sind: Zweistündige Schifffahrt (ab Kirchheim am Neckar), Begrüßungs-Secco, Weinverkostung aus dem Sortiment 16 verschiedener Weine, Traubensaft, Probierglas.