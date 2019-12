Die Tauchergruppe der Feuerwehr Tübingen wird 50 Jahre alt. Um diesen Geburtstag zu würdigen wird das Neckarabschwimmen, das normalerweise immer am 6. Januar am späten Vormittag stattfindet, bereits am Sonntag, 5. Januar Abends stattfinden. Im Schein von Fackeln werden Feuerwehrtaucher aus ganz Baden-Württemberg, aber auch andere Gäste wie die DLRG Tübingen, die Wasserrettungsgruppe der DLRG Neckar-Alb sowie der Feuerwehr verbundene Menschen den Neckar vom Campingplatz bis zur Eberhardsbrücke abschwimmen.

Gestartet wird gegen 19 Uhr am Campingplatz. Spätestens gegen 20 Uhr soll das Ziel erreicht sein.