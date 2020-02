Am Sa den 14.03.2020 startet endlich unsere erste große Neckaralb Live 80er-Party. DJ und Morgenmoderator Andy Dangel wird die Massen im Tropi in dieser unglaublichen Nacht mit feinster Musik aus dem Kult-Jahrzehnt zum kochen bringen. Ihr habt also am 14.03.20 abends noch nichts vor? Kommt vorbei und tanzt mit uns. Wir freuen uns auf euch!

Main: 80er Party mit Morgenmoderator Andy Dangel

Cube: Reggaeton & Oldschool mit DJ SARA