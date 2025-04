× Erweitern Foto: ATP Tour

Weltklasse Tennis trifft Kultur, Musik und Network: Der Neckarcup ist zurück – dieses Mal an einer neuer Location. Das ­Tennisturnier wird 2025 in Bad Rappenau statt wie bislang in Heilbronn ausgetragen.

Mit dem Location-Wechsel des ATP Challenger 100 – NECKARCUP 2.0 in die einladende Kurstadt an der Grenze zwischen Baden und Württemberg will die Veranstalterin Mine Cebeci nach zehn Jahren in Heilbronn nun Bad Rappenau zum Zentrum des internationalen Tennissports verwandeln! Es erwartet Sportbegeisterte wieder ein vielfältiges Event-Highlight mit hochkarätigem Spitzentennis, bei dem internationale Tennisstars von heute und morgen, die sich auf dem Weg zur Weltspitze befinden, um wichtige Weltranglistenpunkte kämpfen. Der Weg vieler bekannter Tennisstars, wie Alexander Zverev oder Jan-Lennard Struff führte über den ATP Challenger NECKARCUP an die Weltspitze. Damit einher geht eine Erhöhung des Preisgeldes: Statt wie im vergangenen Jahr 120 950 Euro werden 2025 145 250 Euro verteilt. Zudem bekommt der Sieger 100 Punkte für die Weltrangliste. Es geht also ums Eingemachte.

Neben spannenden Matchen am Tag bietet der NECKARCUP 2.0 ebenso ein vielversprechendes, musikalisch-kulturelles Rahmenprogramm mit Künstlern und Musikern, die ihr Können bereits auf unzähligen Bühnen im In- und Ausland unter Beweis gestellt haben. Sport, Kultur und Live-Konzerte, kulinarische Highlights und kulturelle Veranstaltungen verwandeln die Tennisanlage des TC Bad Rappenau in der Kurstadt in einen Treffpunkt sowohl für Sport- und Kulturbegeisterte als auch für diejenigen, die sich einfach eine kleine Auszeit gönnen möchten.