Nach zwei Jahren Pause öffnet der Dreikönigsmarkt in Neckarelz wieder seine Pforten und lädt die Gemeinden Neckarzimmern und Obrigheim ein, gemeinsam das Jubiläumsjahr feierlich zu starten.

Neben Glühwein, heißen Würsten, vegetarischem Döner, süßen Verführungen und vielen weiteren Köstlichkeiten erwartet Sie an beiden Tagen ein spannendes Bühnenprogramm. Am ersten Festtag wird unter anderem die Band Living Room den Markt gesanglich begleiten, aber auch im Kirchenschiff des Tempelhauses bekommen Musikliebhaber*innen einiges geboten. Auch die Sternsinger verleihen der Eröffnungsveranstaltung Glanz und Bedeutung. Am zweiten Festtag findet die Neckeinholung des KG Neckario auf dem Festgelände in Neckarelz statt. Die Karnevalsgesellschaft sorgt hier für Spaß und Unterhaltung.

Die Organisatoren, die BURA und der Heimatverein Neckarelz-Diedesheim, werden im Jubiläumsjahr tatkräftig von den Gemeinden Obrigheim und Neckarzimmern, sowie einigen Vereinsvertretern der beteiligten Gemeinden unterstützt.