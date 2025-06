Die Heinsheimer Vereine laden dieses Jahr am Samstag, dem 26.07. und Sonntag, dem 27.07. alle Interessierten aus nah und fern ganz herzlich zum Neckarfest nach Heinsheim ein.

Da die gemeinsame Veranstaltung der Neckaranlieger „Flussgelaunt am Neckar“ leider nicht mehr stattfindet, haben die Heinsheimer Vereine stattdessen das Neckarfest ins Leben gerufen.

Eröffnet wird das Neckarfest am Samstag, dem 26.07. um 15 Uhr durch Oberbürgermeister Sebastian Frei und den Fanfarenzug. An beiden Tagen erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm. Die DLRG, der Heinsheimer Carnevalsverein, die Grundschule und der Kindergarten Heinsheim, die Ballettschule Benita Lohr, die Musikkapelle Heinsheim, klein&fein – die kleine Besetzung der Stadtkapelle, der Musikverein Grombach sowie die Gewichtheberjugend und das Kinderturnen des TSV Heinsheim lassen die „Neckarbühne“ beben. Und damit nicht genug: Am Samstagabend kann dann ab ca 18.30 Uhr mit New Challenge und im Anschluss mit der MCO-Band so richtig abgerockt werden.

Am Sonntag, dem 27.07. beginnt das Neckarfest mit einem ökumenischen Gottesdienst um 10.30 Uhr. Wer danach noch Kraft hat (zumindest in den Armen) kann sich beim Boule beweisen oder eine Fahrt in einem Trike unternehmen. Hierfür sucht man das Wunschfahrzeug aus, bucht einen Termin und dann kann es losgehen. Für die kleinsten Besucher des Festes wird es ein Kinderkarussell und eine Hüpfburg geben. Der Förderverein der Grundschule Heinsheim bietet ab 13.00 Uhr eine reichhaltige Tombola an. Lesestoff gibt es bei der ÖDP mit ihrem Bücherflohmarkt. Den Ausklang am Sonntagabend machen ab ca. 18.00 Uhr Bernie und Roland – hier darf nochmal kräftig das Tanzbein geschwungen werden.

Die Heinsheimer Vereine freuen sich auf viele Besucher und werden für Ihr leibliches Wohl sorgen. Kommen Sie, genießen Sie und feiern Sie mit uns am 26.07. und 27.07. das Neckarfest am Neckarufer beim Sportgelände in Heinsheim.