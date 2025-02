Auch in diesem Jahr wird wieder eine Neckarputzede mit den Sportanglern und der Kinder- und Jugendfeuerwehr stattfinden.

Treffpunkt ist am Samstag, 1. März 2025 um 8.00 Uhr an der Alten Turnhalle. Einen Eimer und Gummihandschuhe sollte jeder Teilnehmer / jede Teilnehmerin mitbringen. Bis ca. 11.30 Uhr wollen wir „putzen“ und dann mit einem Vesper am Neckar-Unterstand die Aktion beenden.