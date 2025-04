Neckarsulm in Concert: “Sing with Swing”

“Sing with Swing” – daChor und Big Band der Musikschule Neckarsulm

Getreu dem Motto, Stillstand ist Rückschritt, hat sich „daChor“ vom MGV Dahenfeld nach den erfolgreichen Auftritten bei „Vereint“, auf der Buga und dem eigenen Jubiläumsfestival „Dahenwood“ wieder einem neuen Projekt verschrieben. Auch bei diesem Konzert sollen die klassischen Grenzen von Pop- und Rockchören ausgedehnt werden. Gemeinsam mit Schülern, Lehrkräften und der Big Band der Städtischen Musikschule Neckarsulm wurde ein Konzept entworfen, das die Zuschauer in der Neckarsulmer Ballei erneut begeistern soll. Die Big Band der Städtischen Musikschule Neckarsulm hat sich voll und ganz dem Groove verschrieben und neben Swing, Jazz und Funk eben auch Pophits im Programm. Zwei Zutaten also, die am 11. Mai in der Neckarsulmer Ballei gemischt werden, um etwas Neues zu erschaffen. Leitung daChor: Annegret Friede Leitung Big Band: Jens Hubert Vorverkauf: Buchhandlung Chardon, Marktstraße 10, Neckarsulm / Blumenstube Neuenstadt Neckarsulmer Str. 18, Neuenstadt am Kocher / Bäckerei reis´ebeck Dahenfeld, Kreuzstraße 10, oder per E-Mail: tickets@mgvdahenfeld.de Datum: Sonntag, 11.05.2025, Uhrzeit: 18:30 Uhr Ort: Ballei Neckarsulm Einlass: 17:30 Uhr Eintritt: 14 € / 8 € (ermäßigt)