Neckarsulm in Concert: Ein Momentum für die Ewigkeit

Ein Momentum für die Ewigkeit „Bam-Bam-Bam“ – spektakulär eröffnet der Komponist Michael Rosenboom sein Werk mit drei heftigen Schlägen der großen Trommel.

Kein Wunder, dass sich im Anschluss der Herzschlag in der Musik wiederfindet. „Momentum“ wurde 2023 vom Förderverein Jugend-Sinfonieorchester Neckarsulm e.V. in Auftrag gegeben und ermöglichte den jungen Musikern eine direkte Erarbeitung mit dem Komponisten. Welch ein Kontrast bildet hierzu Mozarts Klavierkonzert in d-Moll KV 466 mit der Pianistin Chie Tsuyuki am großen Steinway-Flügel. Wie passt der eiskalte „Schneesturm“ von Georgi Sviridov nach der Pause in einen sommerlichen Konzertabend? Das JSO unter der Leitung von Andreas Kehlenbeck beschreibt die heiße Liebe in diesem Werk, die den Schnee zum Schmelzen bringt – ein Abend für die Ewigkeit. Jugend-Sinfonieorchester der Städtischen Musikschule Neckarsulm Leitung: Andreas Kehlenbeck