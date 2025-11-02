Neckarsulm in Concert: Das Neckarsulmer Salonorchester

Das Neckarsulmer Salonorchester präsentiert: Charleston, Chansons und Swing – Die Goldenen Zwanziger.

Das Neckarsulmer Salonorchester präsentiert: Charleston, Chansons und Swing – Die Goldenen Zwanziger Die Goldenen Zwanziger Jahre waren ein Jahrzehnt der rasanten Entwicklungen: das Radio wurde erfunden. Das noch junge Medium Film entwickelte sich zunächst zum großen Stummfilm und dann zum Tonfilm. I n der Tanzmusik machten brave Walzer und Foxtrotts Platz für wilde Charlestons und Shimmies. Das Neckarsulmer Salonorchester lässt dieses Jahrzehnt musikalisch wieder aufleben mit Originalarrangements jener Zeit und schlägt dabei den Bogen zum Swing der „Dirty Thirties“. Unterstützt wird das Salonorchester dabei von der Sängerin Simone Schuh, die das Publikum bereits beim letzten Ballei-Konzert des Salonorchesters begeisterte und die dieses Mal den Beweis antreten wird, dass die originellen und witzigen Texte der damaligen Schlager ihre Wirkung auch heute nicht verfehlen. Freuen Sie sich auf Klassiker wie „Ich bin die Marie von der Haller-Revue“, „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“ sowie Stücken aus der „Dreigroschenoper“!