Neckarsulm in Concert: Best before Christmas

Best before Christmas Wohlfühlmusik für echtes Weihnachtsfeeling – Amy Lungu & Friends mit Special Guests Stimmen Sie sich auf Weihnachten so richtig ein!

Bei diesem besonderen Adventskonzert treffen traditionelle deutsche Weihnachtslieder im neuen Arrangement auf internationale Songs wie die amerikanischen Christmas-Klassiker. Abgerundet wird dieses wunderschöne Programm von hörenswerten Eigenkompositionen. Ein Konzert für die ganze Familie. Amy Lungu: Violine Christoph Weinhart: Klavier Ruth Sabadino: Saxophon Basti Schiller: Kontrabass Christoph Sabadino: Schlagzeug