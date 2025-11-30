Neckarsulm in Concert: Best before Christmas

Ballei Neckarsulm Deutschordensplatz 1, 74172 Neckarsulm

Best before Christmas Wohlfühlmusik für echtes Weihnachtsfeeling – Amy Lungu & Friends mit Special Guests Stimmen Sie sich auf Weihnachten so richtig ein!

Bei diesem besonderen Adventskonzert treffen traditionelle deutsche Weihnachtslieder im neuen Arrangement auf internationale Songs wie die amerikanischen Christmas-Klassiker. Abgerundet wird dieses wunderschöne Programm von hörenswerten Eigenkompositionen. Ein Konzert für die ganze Familie. Amy Lungu: Violine Christoph Weinhart: Klavier Ruth Sabadino: Saxophon Basti Schiller: Kontrabass Christoph Sabadino: Schlagzeug

Info

Ballei2.jpg
Ballei Neckarsulm Deutschordensplatz 1, 74172 Neckarsulm
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - Neckarsulm in Concert: Best before Christmas - 2025-11-30 18:00:00 Google Yahoo Kalender - Neckarsulm in Concert: Best before Christmas - 2025-11-30 18:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Neckarsulm in Concert: Best before Christmas - 2025-11-30 18:00:00 Outlook iCalendar - Neckarsulm in Concert: Best before Christmas - 2025-11-30 18:00:00 ical

Tags