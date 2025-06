Neckarsulm in Concert: Kammerorchester Neckarsulm

Ein fester Bestandteil des kulturellen Lebens Seit über fünfzig Jahren bereichert das Kammerorchester Neckarsulm die Stadt mit musikalischer Vielfalt.

Unter der Leitung von Jochen Hennings begeistert das Ensemble regelmäßig mit einem abwechslungsreichen Repertoire aus klassischen und modernen Stücken. Ein Höhepunkt war im letzten Sommer die Aufführung von „Nothing Else Matters“, inspiriert von Apocalyptica, die das Publikum in eine faszinierende Klangwelt entführte. In diesem Jahr steht ein besonderes Highlight bevor: A n Pfingsten reist das Orchester nach Bordighera, um internationale musikalische Eindrücke auszutauschen. Zurück in Neckarsulm lädt das Kammerorchester am 5. Juli 2025 zum Sommerkonzert ein. Details zum Programm folgen – spannende Überraschungen sind garantiert