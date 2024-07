Neckarsulm lacht - Roberto Capitoni

Roberto Capitoni – “Italiener leben länger – außer mit Betonschuhen”

Jubiläums Comedy Show – seit 1981 ist er auf den deutschen Bühnen unterwegs. Also höchste Zeit für ein Jubiläumsprogramm. In dieser sehr persönlichen komödiantischen Zeitreise gibt er dabei seine Lieblingsnum­mern und Klassiker aus den vorherigen sie­ben Soloprogrammen zum Besten. Den Rah­men zu seinem Jubiläumsprogramm bietet seine nicht ganz ernst gemeinte Biografie „Vom Punk zum Comedian“, die als Buch er­schienen ist. Denn eins ist klar, Roberto ohne Musik? Undenkbar! Seine ersten musikali­schen Begegnungen mit den Beatles-Singles seiner Schwester, nachmittags nach dem Kindergarten an der elterlichen Musiktruhe, über die zwischenzeitliche Mondlandung 1969 am Schwarzweißfernseher, zur nächs­ten Stufe in der Musik auf dem Tonband­gerät seines Bruders. Bis ihn dann der Punk 1977 für sich entdeckte und er Schlagzeuger einer Band wurde.