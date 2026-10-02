Normalerweise auf den großen Bühnen des Landes unterwegs, gibt’s die SchwabenNacht am Freitag, 20.11.2026, exklusiv und hautnah im gemütlichen Rahmen des Brauhauses Neckarsulm – ein echtes Highlight für alle Fans von schwäbischem Humor.

Freuen Sie sich auf einen bunten Abend mit Programmauszügen von gleich drei Comedians – mal schrill, mal nachdenklich, immer mit einem Augenzwinkern: echt, pointiert und herrlich schräg.

Mit dabei sind die „Schwäbische Erotik“, die mit frechem Witz und musikalischem Schwung über die Bühne wirbelt – ein spritziges Erlebnis zwischen Herz und Hormon, Leibssle, der sich grantelnd und philosophierend durch die Widersprüche des Ländles bewegt – bissig, klug und immer saukomisch, sowie Karl-Heinz Dünnbier, der als Zauberer, Bauchredner und Kabarettist begeistert – ein schwäbisches Gesamtkunstwerk zwischen Ulk und Magie.

Drei Originale, ein Abend – und jede Menge schwäbischer Hochgenuss!