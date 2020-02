Neckarsulm Underground II

Im März wird das Kreatief Neckarsulm mal wieder durch raue Gitarrenklänge zum Beben gebracht. Nach der erfolgreichen ersten Ausgabe der "Neckarsulm Underground"-Reihe 2019 folgt nun der zweite Streich. Dieser steht ganz im Zeichen des Death Metals, denn es geben sich drei süddeutsche Bands die Ehre, die verschiedene Facetten dieser Stilrichtung aufgreifen.Mit dabei sind:Virocracy (Progressive Death aus Stuttgart)Ataraxy (Melodic Groove aus Balingen)Grand Old Wrath (Technical Death Metal aus dem Nördlinger Ries)Virocracy, gegründet Mitte 2018, ist ein progressives Death- und Thrash-Metal-Erlebnis. Die Musik besteht aus Elementen des Thrash-, Death- und Blackmetals geschmückt mit progressiven Elementen. Bands, die hier als Inspiration dienten, sind unter anderem Death, Gojira, Revocation, Obscura oder Alkaloid. Andere Musikstile finden ebenfalls Eingang in die Musik. Nach der Veröffentlichung des Demosongs "Initio" im Sommer 2019, erscheint nun im Frühjahr 2020 der erste Longplayer "Irradiation", auf dem sich die Band in Form eines Konzeptalbums kritisch mit der Rolle des Menschen in der Umwelt auseinandersetzt, was in Form einer Geschichte aus Sicht der Hauptfigur namens Rane erzählt wird.Ataraxy aus dem Kreis Balingen sind bekannt für energiegeladene Liveshows. Für die fünf Musiker gilt bei jeder Show: Voller Einsatz für ein tobendes Publikum! Harte Riffs, treibende Rhythmen und kritische Textebilden das musikalische Fundament der Band. Der moderne Sound geht einher mit Einflüssen verschiedenster Genres und hebt sich dadurch von Altbekanntem ab. Nach Veröffentlichung der ersten EP, „Terminus Life“, im Jahre 2015 erschien im September 2019 der erste Longplayer unter dem Titel „Toys Of The Rich“. Was das Album kann? Zieht es euch rein! Ihr werdet begeistert sein.Grand Old Wrath wurden Anfang 2015 noch unter dem Namen Enigma als Technical Death Metal Band aus dem Nördlinger Ries gegründet und spielten Auftritte u.a. mit Final Faith, Fragmentation, Elchwut, Mind Disease, Carnage Calligraphy und Stonem. Nach einigen personellen Wechseln am Schlagzeug ist die Formation seit Anfang 2017 wieder einsatzbereit und es erfolgte die Namensänderung in Grand Old Wrath. Im März 2017 wurde schließlich die erste EP "Total Devotion" digital auf Bandcamp veröffentlicht, die auch in Reviews wie bspw. von "No Clean Singing" positive Beachtung fand. Im April gaben Grand Old Wrath ihren ersten Auftritt unter neuem Namen, mit neuer Besetzung und dem aktuellen Set im Z.A.P. Ismaning / München. Die neue EP soll jetzt bundesweit auf die Death Metal Bühnen gebracht werden, um dem Publikum ordentlich das Leder vom Gesicht zu ziehen. Mit der klassischen Geschwindigkeit und Härte der Gitarrenriffs - inspiriert von Szenegrößen wie Necrophagist, Gorod & Obscura -, Akustikzwischenspielen und den naturbezogenen & philosophischen Texten spielen Grand Old Wrath kompromisslosen Death Metal, der durch Tempo- & Taktwechsel die Aufmerksamkeit der Zuhörer in seinen Bann zieht.