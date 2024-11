Neckarsulmer Adventszauber 2024

Besuchen Sie den beliebten Weihnachtsmarkt mit verkaufsverlängertem Samstagabend, kostenlosem ÖPNV und tollem Musikprogramm.

Drei Tage lang „Neckarsulmer Adventszauber“ in der Innenstadt – der traditionelle Weihnachtsmarkt läutet das Weihnachtsfest ein Der beliebte Weihnachtsmarkt wird dieses Jahr von einem verkaufsverlängerten Samstagabend, kostenlosen ÖPNV mit dem Neckarsulmer Stadtbus und größerer Veranstaltungsfläche begleitet Mit dem „Neckarsulmer Adventszauber“ gestaltet die Stadt Neckarsulm in diesem Jahr wieder einen stimmungsvollen und besinnlichen Start in die Vorweihnachtszeit.

Das Citymanagement veranstaltet den traditionellen Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende zum zweiten Mal schon freitags. Weihnachtsdorf und Kunsthandwerkermarkt, Kinder- und Musikprogramm, Kunst und Kulinarisches wecken die Vorfreude auf das Weihnachtsfest. Zu erleben ist der Neckarsulmer Adventszauber in der Innenstadt am Freitag, 29. November von 17 – 21 Uhr, am Samstag, 30. November von 11 – 21 Uhr und am Sonntag, 1. Dezember von 11 – 19 Uhr. Der Neckarsulmer Gewerbeverein lädt am Adventsamstag zum verkaufsverlängerten Einkaufsabend bis 18 Uhr ein. Die inhabergeführten Ladengeschäfte in der Innenstadt beraten Sie gerne bei Ihren Weihnachtseinkäufen für Ihre Liebsten. Auch am Freitagabend haben die Neckarsulmer Geschäft bis 18 Uhr. „Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Jahr den Neckarsulmer Adventszauber wieder drei Tage lang in unserer schönen Innenstadt feiern können“, betont Oberbürgermeister Steffen Hertwig.

Auch die Neckarsulmer Geschäfte der Innenstadt freuen sich schon sehr auf den Weihnachtsmarkt, der das Weihnachtsgeschäft einläuten wird. „In diesem Jahr verzeichnen wir wieder einen Teilnehmerrekord von 60 Teilnehmern aus Vereinen, Schulen, Organisationen und privaten Gewerbetreibenden. Wir mieten zusätzliche Hütten an, um das Angebot in der Innenstadt unterzubringen. Es wird für jede Neckarsulmerin und jeden Neckarsulmer etwas geboten sein“, erläutert Citymanager Daniel Bürkle. Besucher haben die Möglichkeit am gesamten Wochenende den Neckarsulmer Stadtbus kostenlos zu nutzen. Damit möchten die Veranstalter den Neckarsulmer Adventszauber aus dem gesamten Stadtgebiet für alle Neckarsulmerinnen und Neckarsulmer anbinden und erleb- und erreichbar machen. Die wichtigsten Informationen in Kürze.

Datum und Uhrzeiten: Freitag, 29.11.2024 von 17 – 21 Uhr, am Samstag, 30.11. von 11 – 21 Uhr und am Sonntag, 1.12. von 11 – 19 Uhr. Offizielle Eröffnung: Der Neckarsulmer Adventszauber wird auf der Marktplatzbühne am Freitag um 17.45 Uhr von Oberbürgermeister Steffen Hertwig offiziell eröffnet. Weihnachtsmarkt-Flair: Das Herzstück des Events bildet das Weihnachtsdorf auf dem Marktplatz, der Marktstraße und in diesem Jahr auch in der Löwengasse. Hier präsentieren lokale Vereine, Organisationen, Privatanbieter und Kunsthandwerker ihre weihnachtlichen Kreationen. Kunsthandwerkermarkt im Rathausfoyer: Im Rathausfoyer haben Besucher die Möglichkeit, einzigartige Geschenkartikel von Kunsthandwerkern zu erwerben, darunter Holzdekorationen, Adventskränze, handgefertigte ...