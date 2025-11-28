Neckarsulmer Adventszauber 2025

Mit dem „Neckarsulmer Adventszauber“ gestaltet die Stadt Neckarsulm in diesem Jahr wieder einen stimmungsvollen und besinnlichen Start in die Vorweihnachtszeit.

Das Citymanagement veranstaltet den traditionellen Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende an drei Tagen. Beginn ist bereits am Freitag. Weihnachtsdorf und Kunsthandwerkermarkt, Kinder- und Musikprogramm, Kunst und Kulinarisches wecken die Vorfreude auf das Weihnachtsfest.

Zu erleben ist der Neckarsulmer Adventszauber in der Innenstadt am Freitag, 28. November, von 17 bis 21 Uhr, am Samstag, 29. November, von 12 bis 21 Uhr und am Sonntag, 30. November, von 11 bis 19 Uhr. Der Neckarsulmer Gewerbeverein lädt am Adventsamstag zum verkaufsverlängerten Einkaufsabend bis 18 Uhr ein. Die inhabergeführten Ladengeschäfte in der Innenstadt beraten die Kundinnen und Kunden gerne bei den Weihnachtseinkäufen für die Liebsten. Auch am Freitagabend haben die Neckarsulmer Geschäfte bis 18 Uhr geöffnet.