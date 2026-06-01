Neckarsulmer Weindorf 2026

Weinbauverein, Gewerbeverein und Citymanagement laden zum traditionellen Neckarsulmer Weindorf ein! Genussvolle 3 Tage vom 18. bis 20. Juni mit Livemusik, Kinderprogramm und verkaufsverlängerten Freitagabend bis 22 Uhr warten auf die Besucher. Die lebendige Weinbautradition in Neckarsulm gibt es beim Neckarsulmer Weindorf vom 18. bis 20. Juni zu entdecken. Der Neckarsulmer Weinbauverein, der Gewerbeverein und das städtische Citymanagement laden Gäste aus nah und fern zum Bummeln, Verweilen und Genießen ein. Das Weindorf auf dem Marktplatz und in der Fußgängerzone wird begleitet von einem Musik- und Kinderprogramm und einem verkaufsverlängerten Freitagabend. Am 19. Juni haben die Geschäfte in der Innenstadt bis 22 Uhr geöffnet. Der Neckarsulmer Wochenmarkt am Mittwoch, 17. Juni und Samstag, 22. Juni, findet auf dem Kolpingparkdeck statt. Drei Tage lang gibt es rund um den Marktplatz erlesene Weine, Edelbrände, Sekt und Cocktails, begleitet von Livemusik und einem Kinderprogramm am Freitag und Samstag. An allen Veranstaltungstagen öffnet das Weindorf um 17 Uhr.