Mayas Kontra – Schauspiel über Mut, Werte und Menschlichkeit von Carolina Zimmermann

Die aufstrebende Politikerin Maya ist vor vielen Jahren mit ihrem Vater aus Syrien nach Deutschland geflüchtet. Sie ist sprachlich und kulturell in Deutschland heimisch geworden und engagiert sich in einer Partei.

Sie möchte helfen, eine gute und lebenswerte Zukunft mitzugestalten. Dabei scheint sie jedoch gegen Wände zu laufen, wenn es darum geht, sich gegen andere Mitglieder für Parteiämter durchzusetzen. Liegt das an ihrem Nachnamen oder ihrem Akzent?

Das Thema „Migration“ wird zunehmend zum Politikum in der Gesellschaft. Will die Partei sie deshalb nicht hochkommen lassen? Maya kämpft weiter. Sie will lernen, Reden zu halten, und nimmt an einem Workshop teil, doch der Leiter Stahl begegnet ihr diskriminierend. Er macht Geflüchtete für die Überlastung kommunaler Strukturen verantwortlich. Seine Vorurteile werden bekannt und sorgen für Protest in der Partei.

Um die Wogen zu glätten, soll Stahl mit Maya Beiträge für die sozialen Medien produzieren. Nach und nach gewinnen Stahl und Maya gegenseitig Respekt. Er ermutigt sie, sich aufgrund ihres Talentes um den Vorsitz der parteiinternen Jugendorganisation zu bewerben. Dann erfährt Maya, dass Stahl zu dem Coaching verdonnert worden war. Daraufhin bricht sie das Coaching ab, und es folgt ein Shitstorm gegen Stahl. Mayas erkrankter Vater bittet sie, nicht aufzugeben.

Als Maya zu spät auf dem Parteitag erscheint, will Stahl von allen Ämtern zurücktreten. Kurzerhand baut Maya eine Kamera auf und erklärt, dass Stahl es war, der sie gefördert, befähigt und ermutigt habe, weiterzumachen. Sie schließt mit den Worten: „Das Ende des humanistischen Zeitalters ist gekommen. Aber wer sind wir, wenn nicht Menschen?“

Besetzung: Anhelina Vlasenko, Michel Guillaume, Benedikt Zimmermann und weitere

Inszenierung: Johannes Pfeifer

Bühnenbild: Claudia Weinhart

Aufführungsrechte: Per H. Lauke Verlag, Hamburg, eine Produktion der a.gon Theater GmbH