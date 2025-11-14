Welcome to your challenge!

Beim NECKARTHON '25 triffst du bis zu 80 kreative und motivierte Köpfe, um sich den Herausforderungen regionaler Unternehmen in kleinen Teams anzunehmen. Dabei hast du 48h Zeit und einen Turm voll Möglichkeiten: Meetingräume, Lounges, Dachterrasse für den Weitblick, Experten und Coaches, Ansprechpartner aus den Unternehmen, gemeinsame Tagesstarts und natürlich Verpflegung inklusive. Das Innovationszentrum WESTSPITZE sorgt für den richtigen Flair.

Unterstützt durch Weiterbildungs-Impulse von Experten und New-Work-Arbeitstechniken, sowie Bewegungsangeboten werden die Teams herausgefordert, gemeinsam auf Augenhöhe Lösungen für reale Aufgaben aus der Wirtschaft zu entwickeln. Das (Zwischen-)Ergebnis präsentiert ihr dann am Sonntagabend und könnt dabei Preise im Wert von bis zu 1000€ gewinnen!

Ein Wochenende voller Tatendrang, Kreativität und gemeinsamen Schaffens erwartet dich!