Die Neckartown Jazzband hat sich eine fröhliche Leichtigkeit bewahrt, die sich locker auf das Publikum überträgt. Stillsitzen? Ausgeschlossen! Das abwechslungsreiche Programm legt seinen Schwerpunkt auf Hot Jazz und Swingtitel und umfasst alle Facetten des traditionellen, klassischen Jazz. In dieser Musik steckt ein Lebensgefühl, das mitreißt. Nicht von ungefähr steht in einem amerikanischen Musiklexikon, sie sei „certainly the happiest music ever“. Die Neckartown Jazzband erspielte sich in mehr als 50 Jahren einen überregionalen Ruf und steht in der Szene für „let the good times roll“. Besetzung: Prof. Dr. Joachim Berkemer (Trompete), Wolfgang Albrecht (Klarinette und Saxofon), Achim Olbrich (Tuba), Claus-Peter Surholt (Banjo und Vocals), Jürgen Moser (Bass), Paul Weber (Gitarre und Banjo) und Manfred Fleck (Drums). Zur Musik werden Getränke und Speisen serviert. Eine Reservierung wird empfohlen unter reservierung@tvfk.de oder 07022-2096-172.