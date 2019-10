Die Soziologin und Frauenrechtlerin Necla Kelek warnt in ihrem neuen Debattenbuch: Muslimische Frauen und Kinder erleiden großes Unrecht inmitten unserer modernen Gesellschaft. Gefangen in der islamischen Familientradition, können sie ihre Grundrechte nicht wahrnehmen. Kelek beschreibt, wie es dazu kam, dass Frauen Beute der Männer wurden und Kinder dem Patriachat preisgegeben sind, aber auch, warum selbst muslimische Männer Opfer dieser Gewaltstrukturen sind. Sie fordert einen politischen Neuansatz, um echte Integration zu fördern und eine Parallelgesellschaft in Deutschland zu vermeiden. Necla Kelek, geboren 1957 in Istanbul, hat in Deutschland Volkswirtschaft und Soziologie studiert. Ihre Bücher über Islam und Integration wie "Die fremde Braut" oder "Chaos der Kulturen" sind Best- und Longseller. Für ihre Arbeit hat sie zahlreiche Ehrungen erfahren, u.a. den Geschwister-Scholl-Preis 2005, die Mercator-Professur 2006, den Freiheitspreis der Friedrich-Naumann-Stiftung 2011. Sie ist Gründerin der „Initiative säkularer Islam" und im Vorstand der Menschenrechtsorganisation für Frauen „Terre des Femmes".