Nederlands Dans Theater I NDT 1

Seit August 2020 leitet die Kanadierin Emily Molnar das Nederlands Dans Theater, Europas wichtigste moderne Tanzkompanie. Sie nimmt deren große Avantgarde-Tradition mit in die Gegenwart, so zeigt das Nederlands Dans Theater nun auch wieder Werke seines langjährigen Direktors Jiří Kylián. Über seinem »Toss of a Dice« schwebt eine bewegte Skulptur des japanischen Künstlers Susumu Shingu. Das surrealistische Tanzstück wurde von einem Gedicht des Franzosen Stéphane Mallarmé über Würfelwurf und Zufall inspiriert. In seiner fließend-eleganten Ästhetik huldigt Kylián den Elementen Wasser, Wind und Licht.

Mit ihrem sehr freien, rebellischen Stil hinterfragt die spanische Choreografin Marina Mascarell die vorgegebenen Normen für Körper und Tanzbewegungen, ständig auf der Suche nach dem Neuen und Unerwarteten. Sie war Tänzerin beim Nederlands Dans Theater und steht auf dem Sprung in die erste Liga der zeitgenössischen Choreografen. Eine feste Größe – gerade im Stuttgarter Raum – ist Marco Goecke. Seit acht Jahren ist er den Holländern als ständiger Choreograf verbunden. Auch er liebt surreale und dunkle Themen, erweitert seinen typisch nervösen Stil aber gerade in jüngster Zeit in neue, überraschende Richtungen. Mascarells und Goeckes Stücke feiern in Ludwigsburg ihre Deutschland-Premiere.

Einführung 19.20 Uhr

Marco Goecke Choreografie

Deutsche Erstaufführung

Neues Werk

Marina Mascarell Choreografie

Deutsche Erstaufführung

»Toss of a Dice«

Jiří Kylián Choreografie